El Othmani: “le gouvernement a fait un travail sérieux ces derniers années”

Le Maroc a franchi des étapes significatives dans le domaine de l’amélioration du climat des affaires comme en témoigne le saut qualitatif obtenu dans le classement de l’indice de la facilité de faire des affaires (Doing Business), a souligné lundi le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

En réponse à une question sur les “réformes du climat des affaires” lors de la séance mensuelle relative à la politique générale à la Chambre des représentants, El Otmani a indiqué que cette progression est confirmée par la tendance haussière des investissements directs à l’étranger pour atteindre 34,4 milliards de dirhams en 2017, relevant que le flux des investissements devra se maintenir pour l’année en cours.

Ce saut qualitatif, a-t-il dit, invite l’ensemble des acteurs à poursuivre les efforts visant à renforcer la confiance des investisseurs privés, marocains et étrangers, compte tenu en particulier de la rude concurrence internationale et à faire en sorte que le Royaume puisse occuper la 50ème position dans l’indice du “Doing business” d’ici 2021, notant qu’il s’agit d’un objectif ambitieux qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs et partenaires, y compris les secteurs public et privé, l’institution législative et d’autres instances.

Le chef du gouvernement a noté, dans ce sens, que l’amélioration du classement du Maroc dans le classement Doing Business, publié par la Banque mondiale, constitue une source de fierté en ce sens que le Maroc a avancé de 9 places par rapport à l’année précédente en passant de la 69ème à la 60ème position sur 190 pays, se plaçant au deuxième rang dans la région MENA et au troisième en Afrique. Cette évolution, a-t-il ajouté, confirme l’amélioration graduelle de la performance du Royaume qui a gagné 68 places depuis 2010 alors qu’il occupait la 128ème place à l’époque.

Loin d’être le fait du hasard, ce progrès significatif est le fruit d’un travail sérieux du gouvernement qui a œuvré ces dernières années pour concrétiser un certain nombre de chantiers de réforme portant entre autres la révision de textes juridiques et réglementaires, la simplification et la numérisation d’un ensemble de documents et de procédures, ainsi que la création et le développement de guichets uniques afin de faciliter la relation de l’entreprise avec l’administration.

Parallèlement aux différentes réformes s’inscrivant dans le suivi et l’amélioration du classement du Maroc dans l’indice Doing Business et aux chantiers structurants relatifs à l’appui à l’investissement et l’amélioration du climat des affaires, a-t-il poursuivi, le Comité national de l’environnement des affaires se penche actuellement à moyen terme sur l’élaboration d’une vision globale pour développer une stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires afin de répondre aux attentes et priorités du secteur privé.

S.L. (avec MAP)