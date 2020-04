El Othmani: “Le coronavirus nous a appris l’humilité”

Le chef de gouvernement a fortement souligné que la chose la plus importante que le Covid-19 ait appris au Maroc, et ailleurs, est “l’humilité”. L’humanité a également appris combien est grande sa faiblesse devant le virus, a ajouté Saâeddine El Othmani.Et gáce aux mesures prises,le Royaume est parvenu à éviter le pire,a-t-il tenu à préciser.

Ces déclarations viennent d’être prononcées il y a à peine quelques heures,sous l’hHémicycle,à l’occasion de la tenue mensuelle de la session consacrée aux questions orales et écritee. Lesquelles questions ont toutes porté sur les répercussions sanitaires et économico-sociales du risque de propagation du Covid-19.

Dans ce cadre,El Othmani a insisté sur la mobilisation de son gouvernement,sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.Et d’ajouter que l’Exécutif ne manquera pas d’assumer pleinement sa responsabilité,en tant qu’équipe unie,afin de prendre toutes les mesures nécessaires dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le chef de gouvernement n’a pas non plus caché que le Maroc passe par des circonstances difficiles, dans des conditions et une situation,aussi bien nationales qu’internationales,sans précédent.Ces circonstances sont également pénibles, parfois,vu toutes les incidences sociales, économiques et autres découlant du Covid-19,a conclu El Othmani.

L.A (avec Y.C.)