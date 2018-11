El Othmani : “Un gouvernement au sein du gouvernement ? jamais !”

Le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a assuré qu’il joue souvent le rôle de l’arbitre au sein de l’Exécutif. «C’est moi qui dirige ce gouvernement et j’interviens toujours pour résoudre les conflits entre les ministres», a-t-il assuré dans une interview accordée ce jeudi 1er novembre à Al Aoula et Médi 1 TV, soulignant qu’aucun membre de son gouvernement n’est au-dessus de son rang.

«On a réagi aux propos de notre ministre et c’est totalement politique. Du côté gouvernemental, on travaille et on avance. L’Exécutif ne va tout de même pas bloquer à cause d’une simple déclaration à la presse», a-t-il également affirmé, en référence aux dernières attaques du ministres de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami à l’encontre du PJD.

Et d’ajouter qu’il est appelé à intervenir jusqu’à 15 fois par semaine et jouer le rôle du conciliateur au sein du gouvernement. «Ces problèmes n’empêchent pas les ministres de travailler en harmonie afin d’appliquer le programme gouvernemental. Je ne permettrai jamais d’avoir un gouvernement au sein du gouvernement», a-t-il avisé, ajoutant que tous les gouvernements du monde connaissent ce genre de difficultés.

N.M.