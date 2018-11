El Othmani explique à quoi va servir le satellite Mohammed VI-B

Le satellite “Mohammed VI-B”, lancé avec succès dans la nuit de mardi à mercredi, est une “réalisation marocaine qui fait notre fierté”, a souligné jeudi à Rabat le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani.

Cette réalisation, la deuxième du genre, permettra de fournir des informations relatives à la sécurité nationale, renforcera la sécurité informatique et garantira une indépendance dans l’accès à l’information, a affirmé El Othmani à l’ouverture du conseil de gouvernement, ajoutant que le Maroc veille à préserver l’indépendance, la célérité, la précision et la continuité de l’information.

Le satellite “Mohammed VI-B” permettra également d’obtenir “des informations purement marocaines qui appartiennent aux Marocains, et auxquelles toute administration pourra accéder selon ses compétences”, a-t-il indiqué, relevant qu’une grande partie des informations est liée à l’évolution urbaine, à la désertification, à la surveillance des territoires et des frontières, à la sécurité, à la cartographie et à l’évolution des forêts.

Le Chef du gouvernement a également salué l’inauguration par le roi Mohammed VI du Train à Grande Vitesse “Al BORAQ”, un exploit technologique qui aura un impact important sur le développement, puisque la ligne facilitera les voyages des hommes d’affaires, des investisseurs et de l’ensemble des citoyens au vu de ses tarifs abordables.

Ce TGV est un prélude à de plus amples réalisations dans le domaine des transports au Maroc, qui s’ajoute au réseau autoroutier facilitant la liaison entre les différentes régions du Royaume, a-t-il fait savoir.

El Othmani s’est aussi félicité de la participation de compétences marocaines dans la réalisation des deux projets, se disant “fier de ces exploits”, qui montrent que les distinctions remportées par les Marocains dans nombre de compétitions témoignent du génie marocain.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de déployer davantage d’efforts dans les différents chantiers, faisant part de la détermination et la volonté du gouvernement de relever les défis pour servir les intérêts de la patrie et des citoyens.

S.L. (avec MAP)