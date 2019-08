El Othmani est à Nouakchott, voici pourquoi

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Othmani, chargé par le roi Mohammed VI de se rendre en Mauritanie pour assister jeudi à la cérémonie d’investiture du nouveau Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé mercredi soir à Nouakchott.

A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, El Othmani a été accueilli par une délégation ministérielle mauritanienne conduite par le Premier ministre, Mohamed Salem Ould Béchir et comprenant les ministres de la Justice, Mokhtar Malal, des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, de la Défense Nationale, Yahya Ould Hademine et de l’Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Ould Abdalla, ainsi que par l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabbar.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée, le chef du gouvernement s’est dit “très heureux d’assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président mauritanien”.

“Nous tenons à féliciter les frères en Mauritanie pour la phase politique qu’ils ont traversés et qui a permis au pays de jouir de la stabilité et de la sécurité qui sont nécessaires pour le développement”, a-t-il dit. “Le Maroc est soucieux de renforcer davantage ses relations excellentes et historiques avec la Mauritanie que nous nous attachons à les diversifier à l’avenir”, a-t-il souligné.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait été élu président de la République de Mauritanie après avoir obtenu une majorité de 52% des voix au premier tour de l’élection présidentielle du 22 juin dernier.

S.L. (avec MAP)