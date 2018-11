El Othmani fait dans le dialogue de la discorde

De la porte du dialogue social auquel Saâd Eddine El Othmani espérait beaucoup, en fait de sortie honorable, il n’y est rentré qu’un air vicié de discrédit. Décidément, notre Chef du gouvernement n’arrive toujours pas à exorciser les démons de la discorde. C’est qu’il a fort à faire avec ceux d’en face, c’est du lourd et historique de surcroît, jugez-en, l’Union Marocaine du Travail, la Confédération Démocratique du Travail et l’Union Générale des Travailleurs du Maroc et l’UNMT qui compte pour beurre dans l’histoire.

Au dernier épisode, on se souvient, la CDT et l’UGTM s’étaient désistées de la table des discussions. Voilà que maintenant l’UMT y met du sien. Le poids de cette machine ne faisant aucun doute quant à sa capacité syndicale, le dialogue ne s’en trouve que plus biaisé de sa sortie.

L’UMT qui s’est jointe aux deux premiers frondeurs, a décidé donc de ne plus se réunir tant que l’offre, n’a pas été revue à la hausse. La Centrale a estimé que celle mise sur la table étant peu en regard avec les revendications de la classe laborieuse.

Selon le quotidien arabophone Al Massae, de la réunion des syndicats avec El Othmani aucune offre de l’Exécutif n’est venue égayée le débat, le gouvernement campant sur une misérable augmentation de 400 dirhams étalée sur le temps et l’espace… des échelles.

Au vu de tout cela, il n’y a pas photo. D’un second round d’un dialogue social annoncé en fanfare, il n’est sorti in fine, qu’une discorde sociale dont le Royaume se serait bien passé par les temps qu’il fait.

Seul bémol à cette cacophonie, une commission technique restée en place, laissant entrevoir une porte de secours en guise de brin d’espoir à ce dialogue de muet à sourds.

M.J.K