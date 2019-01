El Othmani demande aux petits commerçants de lui faire confiance

Le Chef du gouvernement Saâd Dine El Othmani a souligné qu’il compatissait à la situation des petits et moyens commerçants et qu’il les saluait pour leur rôle prépondérant dans le secteur de l’économique nationale.

Dans une interview exclusive accordée à Channel (Tamazight), jeudi 24 janvier 2019, le Chef du gouvernement a expliqué que ses relations avec cette catégorie de commerçants de proximité étaient particulières au regard de l’expérience acquise auprès d’eux. En effet, El Othmani, un brin nostalgique, se dit fier d’avoir appris et tissé des liens avec les commerçants de proximité quand son défunt père l’envoyait se former avec certains d’entre eux.

S’agissant de la facturation électronique, le Chef du gouvernement a souligné que les petits commerçants n’étaient pas pour le moment, concernés. Il a en outre dit être à l’écoute des doléances des commerçants moyens et a déclaré prendre en considération leurs revendications.

El Othmani a ajouté avoir suivi le dossier des commerçants dès le début et a même reçu leurs représentants avant de demander au ministre de l’Economie et des Finances et au ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique de les recevoir à leur tour. “Personnellement, j’adopterai ce à quoi se sont tenus les représentants des commerçants et l’exécutif à l’issue des négociations”.

M.J.K.