Après les directives royales, El Othmani passe à l’acte

Le gouvernement est en train de mettre au point un plan intégré et exhaustif afin de rehausser le niveau de la formation professionnelle conformément à des objectifs aux contours biens définis, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, précisant que ce document sera soumis “à l’attention de Sa Majesté le Roi” après expiration du délai de trois semaines fixé par le Souverain. “Il importe d’aboutir à une offre diversifiée et de qualité (en matière de formation professionnelle) et de rehausser le niveau de ce secteur” pour qu’il se mette au diapason des besoins du marché et des métiers d’avenir et des spécialités prometteuses, a indiqué El Othmani à l’ouverture d’une réunion du Conseil de gouvernement.

Il a, en outre, relevé que l’exécutif est en passe de consacrer une place de choix à la formation professionnelle pour qu’elle ne soit pas marginalisée d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur pourvoyeur de compétences et de diplômés qui ont fait honneur au Maroc.

Après avoir mis en avant le rôle des secteurs industriels “qui ont évolué” notamment le secteur automobile et aéronautique et celui des nouvelles technologies qui emploie des profils ayant reçu une formation professionnelle aux côtés de ceux diplômés d’écoles supérieures”, le Chef du gouvernement a souligné qu'”il y a une sollicitude Royale et une vision gouvernementale claire pour aller de l’avant dans ce secteur.

“Nous sommes tous – départements, institutions et instances concernés- appelés à œuvrer main dans la main pour faire honneur à notre pays”, a-t-il insisté.

Par ailleurs, El Othmani a estimé que le gouvernement poursuit ses efforts en matière de réforme du chantier de l’éducation et de l’enseignement, et ce conformément à la vision stratégique 2015-2030 élaborée par le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation.

Il a ainsi affirmé que “nos objectifs sont clairs et nos programmes ne sont pas des slogans, l’enseignement demeurant une priorité gouvernementale”, faisant savoir que “le gouvernement a lancé un ensemble de projets prometteurs numérisés avec des objectifs précis qui vont bénéficier aux différentes catégories sociales”. Il a en outre fait état d’un nombre de programmes sociaux dans le domaine de l’éducation et de la formation consacrés aux catégories pauvres et en situation précaire, dont plusieurs ont été lancés devant SM le Roi, et dont les objectifs sont extrêmement ambitieux”.

Dans ce sens, El Othmani a salué les autres départements gouvernementaux qui donnent priorité à la formation professionnelle, et qui disposent de centres et d’institutions d’enseignement ou de formation professionnels.

S.L. avec MAP