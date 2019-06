El Othmani a parlé du décès de Morsi, mais… (VIDEO)

Le commentaire généraliste de Saâeddine El Othmani, concernant le décès de Mohamed Morsi, était d’une concision extrême. Il a parlé de Morsi…mais il n’a pas dit grand chose.

Très disert, le chef de gouvernement s’est contenté, lundi, de demander “la miséricorde et la clémence divines pour tous. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”. Une petite phrase et c’est tout!

Sans doute pour des raisons politiques et partisanes, et contrairement à son verbeux prédécesseur, Abdelilah Benkirane, El Othmani n’a pas voulu en dire plus sur cette mort de l’ancien président égyptien. Celui-ci avait été démocratiquement élu en 2012, écarté par l’armée en 2013 et avait connu la détention pendant six ans.

La télévision égyptienne avait annoncé, hier, le décès de l’ancien président, à l’âge de 68 ans, suite à son malaise lors de son audience au tribunal. Les médias égyptiens ont également révélé que Mohamed Morsi avait demandé à prendre la parole avant de perdre connaissance. Rappelons que Benkirane a exprimé ses regrets et ceux de son parti sur les circonstances tragiques du décès, pendant son procès, de Mohamed Morsi

Larbi Alaoui