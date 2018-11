El Othmani: “il n’y a pas de crise de l’enseignement” (VIDEO)

Si, Saâd Dine El Otmani lors lors d’un débat ouvert avec les étudiants de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) a, certes, mis en exergue les efforts que l’exécutif déploie quant à a réforme de l’enseignement, l’amélioration du secteur de la santé, la promotion de l’emploi et le renforcement de la protection sociale, il n’a, par contre, guère été convaincant face à la jeunesse estudiantine à laquelle il a tenu front, jeudi.

Malmené lors de ce débat ouvert, il est resté sur la défensive dans cet exercice de communication que le chef du gouvernement ne semble pas maîtriser et auquel il se plie volontiers malgré les périls y afférents qu’il encoure.

Il a affirmé que l’enseignement public connaissait quelques menus problèmes auxquels le gouvernement tentait de remédier, mais que de crise il n’y avait pas. De l’alphabétisation, il a avancé, démagogique pour une fois, des chiffres comme quelque huit millions d’analphabètes à la prise du pouvoir du PJD et fait serment qu’il allait combattre, le million restant illico presto cette année. Evidemment, les étudiants n’ont pas échappé à son petit jeu préféré du ‘’moi j’étais en étude de médecine dans l’enseignement public avant de me spécialiser’’, et ont eu droit à sa confusion désormais légendaire ‘’êtes-vous des étudiants en communication ou journalisme ?’’, on vous laisse apprécier le brouhaha de conséquence.

M.J.K