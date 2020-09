El Fizazi n’exclut pas un retour de Benkirane à la politique

Mohamed El Fizazi, président de l’association marocaine pour la paix et la transmission, a prédit un retour de l’ancien chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, à la politique au sein de son parti « justice et développement ».

El Fizazi qui a écrit un post à ce sujet sur sa page Facebook a noté qu’à l’occasion de l’initiative portée par certains militants du PJD pour tenir un congrès extraordinaire du parti, il est fort probable que Abdelilah Benkirane, ancien secrétaire général du PJD, retourne à la politique. « Qui sait ? peut-être que la conjoncture compliquée va me pousser à entrer en politique moi aussi avec un souffle islamique? », a noté cet ancien détenu islamiste qui a exclu que cette démarche se fasse sous les couleurs du PJD.

Un groupe de militants du PJD, des sympathisants de Benkirane, selon les observateurs, ont lancé une «Initiative de la critique et de l’évaluation» qui tend à organiser un congrès extraordinaire du parti pour choisir de nouveaux dirigeants en prévision des prochaines échéances électorales. Ce mémorandum, portant la signature de plus de 100 militants, y compris des membres du conseil national et du comité central du parti, a été déposé au siège du PJD à Rabat, mais n’a pas été réceptionné.

S.Z.