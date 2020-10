El Azami, « M. Biliki », évoque ses revenus (VIDEOS)

Driss El Azami El Idrissi a une dent contre les influenceurs digitaux et ne manque aucune occasion pour dire ce qu’il pense (de mal) d’eux.

Ainsi, l’ancien ministre, député PJDiste et maire de Fès, invité de l’émission « Dayf Khass » (Invité spécial) diffusée par Le Site Info, donne sa version sur le rôle que doivent jouer les influenceurs. « Leur influence a un côté positif et un autre négatif. Ils devraient également mettre en évidence l’action positive du Parlement et des parlementaires », a-t-il suggéré.

Et d’ajouter qu’il y a un influenceur digital qui a choisi de faire de l’Hémicycle le sujet principal de ses publications. « Cependant, a précisé El Azami, cette personne a comme seule hantise la retraite des parlementaire. Elle n’y comprend que goutte et donne des chiffres faux, complètement à côté de la plaque ».

Le dirigeant du parti de la lampe s’est également interrogé lors de l’émission précitée: « Existe-t-il des influenceurs infaillibles, ne commettant aucune erreur? Ne veulent-pas comprendre que leur façon d’évoquer le rôle du Parlement n’a pour objectif que de rabaisser l’action de celui-ci? ».

Par ailleurs, le PJDiste a évoqué ses revenus en tant que député et maire de la capitale spirituelle. Répondant à la question du journaliste, El Azami a notamment fait savoir qu’il percevait près de 22.000 DH net pour son travail parlementaire.

L.A.

L’intégralité de l’émission: