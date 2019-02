Driss Lachgar tacle Abdelilah Benkirane

La retraite exceptionnelle de l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du PJD ne cesse de susciter critiques et piques. Et c’est au tour de Driss Lachgar d’ajouter son grain de sel concernant cette affaire.

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires n’hésite pas à pointer les récentes déclarations de Abdelilah Benkirane. Lesquelles déclarations, pour Lachgar, “tranchent avec la charte de déontologie prônée dans le discours politique du parti”(ndlr, le PJD).

Le patron du parti de la Rose, dans un entretien diffusé par France 24, mercredi 13 février, s’est étonné que l’ex-chef de gouvernement a continué à percevoir sa retraite de parlementaire jusqu’au mois de septembre 2017. Ceci, alors que “j’en étais privé, malgré mes quatre mandats d’élu de la Nation”, s’est-il insurgé en ajoutant que tous les parlementaires n’ayant pas été réélus non pas perçu leur retraite.

Driss Lachgar a davantage enfoncé le clou en se demandant comment un ex-chef de gouvernement peut se permettre de bénéficier d’une retraite dont d’autres parlementaires sont privés.

L.A. avec M.F.