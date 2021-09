Driss Lachgar fait des révélations chocs sur Benkirane

Le premier secrétaire du parti de la Rose a fortement réagi aux propos de Abdilah Benkirane, ex-chef de gouvernement. Celui-ci, dans un live sur sa page officielle Facebook, dimanche dernier, s’est attaqué à Driss Lachgar en lui demandant de réformer son parcours politique, en tant que parti.

Et la riposte du patron de l’Union socialiste des forces populaires a été faite, lundi soir, dans une émission de « Med Radio » dont il était l’invité, animée par le journaliste Redouane Ramdani. « J’ai appris, en cours de route, que Benkirane a tenu des propos me concernant. Mais je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus, malheureusement! », a souligné Lachgar.

Et de poursuivre: « Je connais très bien Benkirane et je le sais toujours inconstant. Je l’ai connu quand il avait les cheveux longs, quand il était coureur de jupons à la Faculté des sciences. Je sais tout cela et nous l’avons vécu en 1972 quand, en ce temps-là, nous étions pleinement engagés dans le militantisme et les luttes ».

Lachgar ne s’est pas arrêté là et a enfoncé le clou en s’étonnant qu’en un si court laps de temps, « l’homme se soit métamorphosé, en 1973 ou 1974, ait fait pousser sa barbe et commencé à prodiguer conseils et recommandations ».

La « baltagia » de Benkirane s’est particulièrement fortifiée quand il a participé à une manifestation en soutien aux assassins de Omar Benjelloun, et perdurera après, a martelé Lachgar. « Nous espérions, malheureusement, que le fait d’être chef de gouvernement exigerait le devoir de réserve. Mais le peuple marocain se remémore encore ce que Benkirane proférait à l’encontre de toutes les institutions du pays et de ses personnalités influentes. Il se rappelle également la manière clownesque de Benkirane pour exercer son chantage et conquérir d’autres continuums », a conclu le premier secrétaire de L’USFP son « réquisitoire » contre l’ancien patron du parti islamiste..

