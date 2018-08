Document: Amara remplace officiellement Boussaid

Dans une déclaration exclusive à Le Site Info, il avait refusé de commenter son limogeage et d’aborder ce sujet. «Je suis très occupé et je ne vais pas parler de cette affaire», avait-il lancé.

C’est désormais officiel. Après le limogeage, par le roi Mohammed VI, du ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Boussaid, Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’eau a été nommé ministre par intérim.