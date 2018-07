Discours du Trône: l’appel du roi Mohammed VI aux partis politiques

Le roi Mohammed VI a affirmé, ce dimanche, que les partis politiques doivent attirer de nouvelles élites, inciter les jeunes à s’engager dans l’action politique, renouveler leurs méthodes de travail et rénover leurs modes de fonctionnement.

“Il est vrai que les partis s’efforcent de s’acquitter au mieux de leur tâche. Néanmoins, il leur faudra attirer de nouvelles élites et inciter les jeunes à s’engager dans l’action politique, les générations d’aujourd’hui étant les mieux placées pour connaître les problèmes et les nécessités de leur époque”, a indiqué le Souverain dans un discours adressé à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de son intronisation.

Les formations politiques sont appelées également à renouveler leurs méthodes de travail et à rénover leurs modes de fonctionnement, a souligné le roi, incitant les différentes instances politiques et partisanes à se montrer réceptives aux doléances des citoyens, à interagir sans délai avec les événements et les évolutions de la société, voire à anticiper leur émergence, et non à les laisser prendre parfois inopportunément des tours inquiétants, donnant ainsi l’impression qu’elles ne sont nullement concernées par ce qui arrive.

De fait, a poursuivi le Souverain, les “affaires des citoyens ne doivent souffrir d’aucun report, ni d’aucune attente, dans la mesure où elles ne se rattachent pas à une période spécifique”, notant que les “formations politiques responsables sont celles qui se tiennent aux côtés des citoyens, dans les bons comme dans les mauvais jours”.

“Accomplir des réalisations, corriger les failles et remédier aux problèmes économiques ou sociaux, sont autant d’objectifs qui nécessitent une action collective, planifiée et coordonnée entre les institutions et les divers acteurs, plus particulièrement entre les membres du gouvernement et les partis qui le composent”, a ajouté le Souverain.

Dans ce contexte, le roi a mis l’accent sur la nécessité de “dépasser les différends conjoncturels, d’œuvrer à l’amélioration du rendement de l’Administration et de veiller au bon fonctionnement des institutions, car, in fine, il importe de renforcer le climat de confiance et de sérénité au sein de la société et toutes ses composantes”.

Lire aussi: Discours du Trône: les mesures d’urgence annoncées par le roi Mohammed VI

S.L. (avec MAP)