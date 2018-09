Diplomatie: Bourita a rencontré la première ministre roumaine

La visite officielle de Bourita à Bucarest est la deuxième étape d’une tournée entamée, la veille, par le ministre dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen. Après Belgrade et Bucarest, Bourita est attendu à Sofia en Bulgarie.

