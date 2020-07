Dialogue social: un 2ème round aura lieu

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a fait savoir vendredi qu’il a été convenu de tenir un deuxième round du dialogue social tripartite pour déterminer les problématiques et proposer des solutions réalistes.

S’exprimant lors d’un nouveau round de ce dialogue en présence du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives, du ministre de l’Intérieur et du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, El Otmani a indiqué que suite à une discussion franche et responsable, il s’est avéré nécessaire de tenir un deuxième round dans les plus brefs délais.

Cité dans un communiqué du département du Chef du gouvernement, il a relevé que l’enjeu de la conjoncture actuelle est de prendre des mesures sociales et économiques pour préserver les emplois, tout en mettant en avant les efforts consentis en soutien à l’investissement public dans le projet de loi de finances rectificative, ainsi que l’importance de poursuivre la mise en oeuvre de l’accord tripartite conclu le 25 avril 2019.

Le présent round est le couronnement des rencontres consultatives bilatérales que le chef du gouvernement a tenues cette semaine avec l’ensemble des partenaires, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)