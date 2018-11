Le dialogue social n’a pas échoué, selon El Othmani

Dans une interview accordée ce jeudi 1 er novembre à Al Aoula et Médi1 TV, il a précisé que le gouvernement veut réussir le dialogue social et exige plus d’efforts de la part des syndicats pour y arriver. «On négocie avec chaque syndicat pour trouver cet accord qui satisfera toutes les parties», a assuré El Othmani.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK