Dialogue inter-libyen: les efforts du Maroc salués par la Jordanie

La Jordanie a salué les efforts déployés par le Maroc en vue de parvenir à un règlement politique consensuel entre les parties libyennes à même de préserver l’unité, la stabilité et la sécurité en Libye.

Lors d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, a affirmé que son pays salue les efforts du Maroc et son initiative d’accueillir le dialogue inter-libyen dans le but de parvenir à un règlement politique consensuel entre parties libyennes, à même de préserver l’unité, la stabilité et la sécurité en Libye ainsi que la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays, indique mardi un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie jordanienne a exprimé le soutien de son pays à tous les efforts visant à trouver une solution politique à la crise en Libye.

Les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes libyens, ont débuté dimanche à Bouznika.

Le dialogue libyen intervient quelques semaines après la visite au Maroc du président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri et du président du Parlement libyen, Aguila Saleh, à l’invitation du président de la Chambre des Représentants du Maroc.

M.S. (avec MAP)