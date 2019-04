Des PAMistes veulent remettre le Tracteur en marche

Ils sont cinq membres fondateurs du Parti Authenticité et Modernité à avoir lancé ce qu’ils ont nommé “un appel à la responsabilité”.

Celui-ci a pour objectif de “resserrer les rangs et de faire revenir la confiance en nos capacités communes d’aller de l’avant. Et ce, afin de concrétiser des succès probants, sur la voie de l’édification d’un Maroc, Etat de droit, de justice, de progrès et de modernité”.

Cet appel solennel, dont Le Site info détient copie, précise que des responsables au sein du PAM ont organisé une série de consultations ayant abouti à leur conviction profonde d’assumer leur responsabilité morale envers le parti auquel ils ont adhéré. Comme ils avaient consenti beaucoup d’efforts, chacun selon ses compétences et ses possibilités, à sa création et à sa pérennité, ajoute le communiqué.

De même que ledit appel à la responsabilité des cinq dirigeants du parti du Tracteur souligne l’urgence d’une intervention, en toute conscience et probité, afin de remettre le parti sur le droit chemin. Cet objectif assigné ne peut être atteint qu’avec la participation effective des compétences que recèle le parti à tous les niveaux, aussi bien interne que régional, précisent les signataires de l’appel.

Les cinq membres fondateurs du PAM tiennent aussi à assurer “les militant(e)s sincères” de leur appui inconditionnel, concernant les enjeux futurs, jusqu’à ce que toutes les structures du parti retrouvent leur aura d’antan et que chacun puisse y retrouver la place qui est la sienne.

L’appel à la responsabilité a été paraphé par trois ex-secrétaires généraux du parti du Tracteur que sont Hassan Benaddi, Mohamed Cheikh Biadillah et Mustapha Bakkoury. Les deux autres dirigeants PAMistes signataires ne sont autres que Ali Belhaj et Mohamed Benhamou. Ce club des cinq figures du PAM, dont le communiqué a été signé le 18 courant, a également annoncé une rencontre prochaine avec les médias concernant cet “appel à la responsabilité”.

Larbi Alaoui