Des membres du PJD souhaitent que Benkirane se présente aux prochaines élections

Des membres du parti de la Lampe de la ville de Salé ont émis leurs vœux que Abdelilah Benkirane, ex-chef de gouvernement et ancien patron des » frères » du parti islamiste, présente sa candidature comme tête de liste de la circonscription du PJD de la rive droite du Bouregreg, lors des prochaines élections électorales 2021, a appris Le Site info

Cette décision fait suite aux résultats que le Parti de la Justice et du Développement avait obtenus à Salé, aux élections précédentes de 50% des voix sur un total de 36404 des voix exprimées lors du scrutin précédent. Quant à la présente commission régionale de candidature aux prochaines échéances électorales du PJD, elle sera composée de membres du partis et d’élus et ses travaux seront dirigés soit par un membre désigné par le secrétariat général, soit par un autre membre et ce, pour examiner chaque candidature aux élections législatives.

Ensuite, après une longue batterie de dispositions et de débats, ladite commission finira ses travaux dans un délai ne dépassant pas les 24 heures. Et elle désignera, avec l’aval du secrétariat du part islamiste, la liste comportant les noms de trois candidats. De celui qui sera tête de liste, puis ceux qui le suivront en deuxième et troisième position, ainsi que ceux des autres candidats, selon le nombre de voix que chacun d’entre eux aura obtenu.

L.A.