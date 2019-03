Des députés marocains s’envolent vers l’Afrique du Sud

Une délégation d’afro-députés marocains se trouve actuellement en Afrique du Sud pour prendre part aux réunions des commissions permanentes et du Caucus du parlement panafricain (PAP), basé à Midrand, près de Johannesburg.

Les travaux de ces commissions, qui se tiennent du lundi jusqu’à vendredi, sont axés sur plusieurs thèmes se rapportant notamment à la question de l’immigration, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Ces réunions seront l’occasion pour les afro-députés marocains de partager avec leurs collègues africains l’expérience distinguée du Maroc dans ces domaines clés pour le développement de l’Afrique.

L’occasion sera ainsi donnée à ces députés de mettre en avant le modèle marocain en matière de gestion des flux migratoires et de développement du secteur agricole, à travers la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. L’expérience marocaine en matière de lutte contre les effets des changements climatiques et le développement des énergies renouvelables devra également retenir l’attention lors de ces réunions.

La délégation marocaine lors de ces travaux est composée de Noureddine Kerbal, du groupe Justice et Développement à la chambre des Représentants, Meryem Ouhssata, du groupe Authenticité et Modernité à la chambre des Représentants, Mhammed Zekrani, du groupe Rassemblement Constitutionnel à la chambre des Représentants, Abdellatif Abdouh, du groupe Istiqlalien pour l’Unité et l’Egalitarisme à la chambre des Conseillers, et Yehfadeh Ben Mbarek, du groupe Haraki à la chambre des Conseillers.

