Des avocats du Maroc portent plainte contre El Othmani

Dans un document, obtenu par Le Site info version arabophone, il est fait état d’un recours en justice intenté à l’encontre de la décision GMT+1 dont le Chef de gouvernement Saâd Eddine El Othmani est le principal dépositaire. L’action est engagée en justice par Maître Rajy My Lhoucine avocat au barreau de Marrakech agrée près de la Cour de Cassation, au nom du Syndicat des avocats du Maroc dont il est aussi le président.

Le point sur lequel se fonde l’accusation n’est pas une surprise, puisqu’il concerne la fameuse heure controversée dite ‘’d’été’’ par laquelle est désormais étiqueté le chef du gouvernement.

Le recours contre le décret horaire, est soumis à la Cour de cassation de Rabat, qui devrait être composée de son premier président, des chefs de chambres, des membres et des conseillers.

Serait également assignée en Justice, selon le même document, outre Saâd Eddine El Othmani, l’agence judiciaire du Royaume.

Le syndicat a donc mis à exécution ce qu’il avait annoncé précédemment dans un communiqué publié à la fin du mois d’octobre. En effet, il annonçait qu’il comptait intenter un recours en justice contre la décision du maintien de l’heure légale à GMT +1.

Pour Maître Rajy et ses collègues dont l’intention est de faire reculer à travers leur action, cette heure ajoutée de soixante minutes pour un retour à la normale, c’est “l’inconstitutionnalité du décret gouvernemental” qu’ils plaident.

Le Syndicat des avocats du Maroc entend faire valoir l’atteinte à l’ordre public par le biais d’agissements inappropriés de la part de l’exécutif, (manque de consultation du citoyen, étude du projet qui n’est pas publié ni rendue publique). De plus, les changements conséquents à cette décision et afférents à l’ordre public et social selon le syndicat, sont un non-sens. Les horaires scolaire et administratif qui déstabilisent en premier lieu parents et enfants en sont l’un des reflets prépondérants, sans compter le côté sécuritaire de la chose.

M.J.K