Débâcle du PJD: Aziz Rabbah aurait-il l’intention de fonder un nouveau parti?

Des rumeurs persistantes circulent sur l’intention du dirigeant du PJD, Aziz Rabbah, de fonder un nouveau parti politique, après la défaite cuisante du parti de la Lampe lors du triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre courant.

Aziz Rabbah n’a pas tardé à répondre à ces rumeurs en les balayant d’un revers de main. En effet, via sa page officielle Facebook, lundi 13 septembre, il a écrit: « J’annonce à l’opinion publique que la rumeur colportée sur mon intention de fonder un nouveau parti est nulle, non avenue et sans fondement aucun ».

De même que Aziz Rabbah a tenu à souligner que tous les dirigeants, les membres du PJD et lui-même sont en train de plancher sur une action commune d’évaluation, de consolidation et de renouveau. Et ce, « au service de l’intérêt de la patrie, de prime abord et surtout, en vue de contribuer au retour du parti dans son rôle sur la scène politique, avec une nouvelle direction et de nouvelles priorités, conformes à l’étape actuelle et à ses défis », a-t-il précisé.

L.A.