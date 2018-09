De hauts représentants du gouvernement sont à Al Hoceima

Le 10ème Congrès national de la route, placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, a ouvert ses travaux, lundi à Al Hoceima, sous le thème «Le réseau routier face aux défis de financement et de gouvernance», avec la participation de plus de 700 participants, dont de hauts représentants du gouvernement, d’éminentes personnalités étrangères et des experts nationaux et internationaux.

La cérémonie d’ouverture du congrès s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le Chef de gouvernement, Saad Eddine El Othmani, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi et du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Organisé par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau en partenariat avec l’Association marocaine permanente des congrès de la route (AMPCR), ce rendez-vous de trois jours se veut une opportunité pour les spécialistes routiers nationaux et internationaux pour renforcer leur collaboration, échanger leurs points de vue et discuter des mesures et des tendances innovatrices dans le secteur des routes.

Ce grand événement sera aussi une occasion pour répondre aux préoccupations des spécialistes de ce domaine afin d’arriver ensemble à relever les défis et surmonter les entraves.

Le programme de cette 10e édition du Congrès, qui se poursuit jusqu’au 26 septembre, comprend une séance plénière et des tables rondes sur notamment “le réseau routier et le développement régional face au défi du financement” et “l’encadrement des professionnels de la route : Etat des lieux et perspectives d’évolution” pour discuter des différents sujets relatifs aux défis de financement et de gouvernance auxquels ce secteur vital est confronté.

Les travaux du Congrès sont structurés en sept ateliers axés sur différentes thématiques, dont “Financement des infrastructures routières “,”Gouvernance du secteur routier “,”Géotechnique routière”, “Exploitation routière” et “Développement du réseau routier au défi de l’acquisition du foncier”.

Des visites techniques seront également au menu pour présenter les grands projets routiers en cours de réalisation dans la région, alors qu’une exposition sera organisée en marge de l’évènement avec la participation d’une quarantaine d’exposants de différentes nationalités.

Créée en 1984, l’AMPCR regroupe tous les professionnels de la route ainsi que les personnes physiques ou morales intéressées directement ou indirectement par les activités routières en vue de promouvoir une concertation, visant l’intérêt professionnel.

L’ouverture de ce grand évènement s’est déroulée en présence également du wali de la région de Tanger-Téouan-Al Hoceima, de représentants des autorités locales, de représentants de plusieurs départements ministériels et de professionnels du domaine des infrastructures routières.