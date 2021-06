« Dayf khass »: le PAMiste Mehdi Bensaïd évoque plusieurs sujets d’actualité (VIDEO)

Mehdi Bensaïd, membre du Bureau politique du parti du Tracteur, invité de l’émission de Le Site info, « Dayf khass » ( Invité spécial) a évoqué plusieurs thèmes d’actualité, dont la crise des relations hispano-marocaines.

A ce sujet, le PAMiste a rappelé le fait que le voisin du nord a accepté l’hospitalision en Espagne du chef des séparatistes du polisario, Brahim Ghali, avec un faux passeport et une fausse identité de Mohamed Benbatouche. Il a aussi rappelé ,sur les Hautes instructions du roi Mohamed VI adressées au ministère de l’Intérieur et à celui des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, de faire en sorte de régler la situation des mineurs marocains se trouvant dans des pays européens.

Le membre du BP du parti Authenticité et Modernité a également évoqué de nombreuses données sur les prochaines échéances électorales 2021, prévues pour le mois de septembre prochain. De même que Mehdi Bensaïd a réitéré la position de son parti, au sein des deux chambres du Parlement, concernant les retraites des élus de la Nation.

L’invité de « Dayf Khass » s’est aussi longuement épanché sur le cas de Moulay Hicham El Mhajri et sur la décision du PAM prise à propos de ce dernier qui a préféré, avec d’autres membres, se retirer du parti. Pour Mehdi Bensaïd, El Mhajri est libre de ses choix et a plein droit de démissionner ou pas du PAM.

L.Y.