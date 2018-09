Darija: le ministère de l’Education en alerte à cause d’El Othmani

Le ministère de l’Education nationale de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est en état d’alerte maximale suite aux propos, dimanche 9 septembre, du Chef du gouvernement Saadeddine El Othmani au sujet de l’utilisation de la Darija dans les manuels scolaires.

Selon des sources de Le Site Info, le ministre Saïd Amzazi a tenu ce lundi 10 septembre plusieurs réunions avec des responsables au sein du ministère pour préparer des explications et répondre aux interrogations des citoyens qui, pour la plupart, refusent totalement l’utilisation de la Darija dans les programmes scolaires.

A noter que le Chef de l’Exécutif a affirmé que le dialecte marocain ne peut être utilisé dans l’enseignement parce que premièrement, les langues officielles reconnues par la Constitution sont l’arabe et l’amazighe, et deuxièmement l’article 29 de la loi-cadre régissant cette opération et qui est examinée au Parlement, insiste sur l’obligation de l’usage uniquement de la langue en question, sans aucune autre, et ce pour empêcher l’utilisation du dialecte.

“On ne peut pas admettre des expressions, des phrases ou des paragraphes en dialecte marocain dans les manuels”, a souligné El Othmani dans une déclaration à la MAP, assurant qu’il s’agit “d’une décision irréversible”, dont le gouvernement est conscient.

“En effet, il existe des termes sujet de débat figurant dans certains manuels”, a relevé le chef du gouvernement, estimant que le débat sur cette question doit être mené par les spécialistes pour y trouver des solutions.

En parallèle, il a demandé au ministre de l’éducation nationale d’apporter des éclaircissements à l’opinion publique à ce sujet.

Kawtar Zaki