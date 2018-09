Darija dans les manuels scolaires: Amzazi fait machine arrière

Il importe aussi de restructurer la recherche scientifique suivant des normes nationales, de réformer le système du doctorat et de l’enseignement universitaire et de mettre en place un statut pour le post-doctorat, a-t-il préconisé.

Amzazi a souligné l’importance de revoir la carte universitaire et de l’adapter à la régionalisation avancée pour une répartition équilibrée de l’offre éducative. Il est également nécessaire de mettre en place une nouvelle architecture pédagogique pour le cycle de la licence et d’impliquer les opérateurs économiques à l’ensemble des étapes du processus de formation dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, a ajouté Amzazi.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que la réforme du système d’éducation et de formation ne peut aboutir qu’à travers le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration et l’amélioration de la gouvernance tout en accordant de l’attention aux ressources humaines.

“Cette année, nous avons constaté une grande confusion et relevé des données erronées relayées dans le but d’induire en erreur l’opinion publique au sujet des manuels scolaires”, a fait observer Amzazi, invité du Forum de la MAP, organisé sous le thème “Education-Formation : montée en puissance de la Réforme”.