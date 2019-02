Daoudi défend le PJD et parle de Benkirane (VIDEO)

Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance a accordé un entretien exclusif à Le Site info où il s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité.

Lahcen Daoudi a d’abord déclaré que le gouvernement veille à concrétiser plusieurs projets sociaux à même d’améliorer les conditions de vie des Marocains et de lutter contre la pauvreté et la précarité.

Et d’ajouter que la situation socio-économique du pays aurait été meilleure “si le PJD avait été au pouvoir à la période post-indépendance”! Le membre du Secrétariat général du parti de la lampe a également soutenu que les conditions générales se sont nettement améliorées, depuis 2012.

Concernant la retraite exceptionnelle de Abdelilah Benkirane, Lahcen Daoudi s’est montré un farouche avocat défendant la cause de son prédécesseur, aussi bien à la tête du parti islamiste qu’à celle de l’Exécutif. Se demandant pour quelle raison tout ce tapage médiatique ne concerne que la seule dite retraite, notre interlocuteur rappelle qu’elle a été décidée par le roi.

D’autres sujets ont été abordés dans cet entretien, parmi lesquels la question des 2073 dossiers entre les mains de la justice concernant les produits avariés. Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance affirme que ce nombre est loin de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi le ministère de tutelle a mis un numéro de téléphone à la disposition des citoyens pour dénoncer tout manquement à ce sujet.

Larbi Alaoui (avec Yassine Hasnaoui)