Dakhla: Aziz Akhannouch défend les langues étrangères

Le parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a tenu samedi à Dakhla, une réunion de communication avec ses militants au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, autour du thème ”le nouveau modèle de développement pour un Maroc fort et solidaire”.

Ce forum régional s’insère dans le cadre des visites organisées par cette formation politique dans différentes régions du Royaume en vue d’écouter de près les citoyens et de prendre connaissance de leurs problèmes ainsi que de leurs préoccupations prioritaires.

Intervenant à cette occasion, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a fait savoir que cette rencontre de communication avec la population de la région de Dakhla-Oued Eddahab intervient une année après le lancement du ”processus de confiance” (Massar Attika) à Agadir, notant que cette initiative se veut pour le parti, une contribution à enrichir le dialogue au sujet du nouveau modèle de développement.

Et de faire observer lors de cette rencontre rehaussée par la présence de membres du bureau politique du RNI, que sa formation politique contribue, partant de sa position au sein du gouvernement, à mettre en application une série de projets et de programmes concernant l’amélioration des conditions de vie des citoyens notamment, celles concernant la santé, l’enseignement et l’emploi.

Dans ce sillage, Akhannouch a relevé que son parti a défendu lors des débats autour de la loi-cadre relative au système d’éducation et de formation, l’adoption des langues étrangères dans l’enseignement des disciplines scientifiques en vue de tirer vers le haut la qualité de l’enseignement et de garantir l’égalité entre l’ensemble des citoyens.

Il a, en outre, appelé l’ensemble des instances du parti ainsi que ses structures parallèles à davantage de mobilisation et d’action sur le terrain, ainsi que de prise de contact avec les citoyens et ce, en application de la politique de proximité prônée par le parti.

De son côté, le coordinateur régional du parti, Mohamed Lamine Hormattalah, a fait savoir que la parti prend à sa charge la mise en application du nouveau modèle de développement en vue de l’édification d’une économie libre et forte, à même de contribuer à la création d’emplois stables pour les fils de la région, et au règlement des problèmes liés à l’enseignement, à la santé, au transport, et aux infrastructures.

Et de faire observer que le RNI avance à pas sûrs pour devancer la scène politique nationale ainsi que celle régionale et ce, grâce à sa vision claire et son entière compréhension et connaissance des besoins et attentes du citoyen.

Rachid Talbi Alami, membre du bureau politique du parti a, quant à lui, souligné l’importance des projets de développement lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les provinces du Sud du Royaume, relevant que nombre de projets liés à l’agriculture solidaire dont avaient bénéficié des jeunes de la région, ont attiré l’attention de la délégation européenne qui s’est rendue récemment dans cette partie du territoire national.

Talbi Alami a mis en avant également la grande victoire réalisée par le Maroc à travers l’adoption récemment par le Parlement Européen des deux accords de partenariat dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime et qui s’étendent aux provinces du sud du Maroc, ainsi que la promulgation par le président des Etats-Unis d’Amérique du budget 2019 qui consolide la position légitime du Maroc sur son Sahara.

Akhannouch, rappelle-t-on, avait présidée auparavant une réunion du bureau politique de son parti au cours de laquelle, il a été procédé à l’examen et à la discussion de plusieurs questions d’ordre politique et organisationnel.

S.L. (avec MAP)