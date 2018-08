Crise PJD-PPS: Benkirane en colère

Rappelons qu’à la suite de la fusion entre le département de Charafat Afilal (PPS) et celui du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau dirigé par Abdelkader Amara (PJD), le bureau politique du PPS n’avait pas tardé à exprimer sa colère au chef du gouvernement. “Ni le parti ni même la secrétaire d’Etat concernée n’ont été avisés de cette proposition avant son approbation”, a indiqué le PPS qui s’est demandé pourquoi le département de l’Eau est le seul à avoir fait les frais d’une telle décision.

Les récentes tensions entre le PJD et le PPS semblent affecter Abdelilah Benkirane, au point de refuser de s’exprimer sur le sujet. Les deux formations politiques étant en froid à cause du débarquement de la PPSiste Charafat Afilal du gouvernement et la suppression de son département (secrétariat d’Etat chargé de l’Eau) sur proposition de Saâdeddine El Othmani.