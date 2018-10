Crise au gouvernement à cause de Mustapha Ramid?

Lors du lancement de ce plan d’action en décembre 2017, le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani s’était, en effet, engagé à le publier au Bulletin officiel et à mobiliser tous les moyens financiers et humains nécessaires à son application.

Selon Al Massae, le Chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a envoyé une lettre à El Hajjoui au sujet de la Stratégie nationale pour la démocratie et les droits de l’Homme et son adoption par le Conseil du gouvernement conformément aux engagements internationaux du Royaume.