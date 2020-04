Covid-19: ce qu’il faut retenir de l’intervention d’El Othmani au Parlement

Voici les principaux points des réponses apportées par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, ce lundi lors de la séance de la Chambre des représentants consacrée aux questions de la politique générale et axée sur “les répercussions sanitaires, économiques et sociales du Covid-19 et les mesures prises pour faire face à cette pandémie”:

– Le développement des cas demeure “modéré” jusqu’à présent et ce, grâce aux efforts consentis par tous les intervenants.

– Le Maroc a connu, dernièrement, une transition épidémiologique du virus, avec une augmentation des cas locaux (82%) aux dépens des cas importés.

– Plusieurs foyers à caractère familial ont été découverts, suite notamment à des rassemblements n’ayant pas respecté les mesures préventives.

– Le Maroc dispose, depuis septembre 2019, d’un système de veille épidémiologique, à travers un centre national et des centres régionaux des opérations d’urgence dans le domaine de la médecine générale.

– Il s’agit d’un système mis en place dans le cadre du “plan national de santé 2025”, qui est efficace dans la veille et le suivi des cas liés au coronavirus.

– Le comité de veille économique a proposé d’accorder une indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 dirhams au profit des salariés et des employés sous contrat-insertion et des marins pêcheurs à la part, en arrêt provisoire de travail et déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020.

– Cette indemnité concerne la période allant du 15 mars au 30 juin 2020, sachant que jusqu’à présent, 810.155 salariés ont été enregistrés, sur un total de 132.225 entreprises, dont 716.255 bénéficiaires, alors que 92.795 cas sont toujours en cours d’instruction.

– Près de 7.000 marocains sont bloqués dans d’autres pays.

– Conformément aux Hautes Instructions Royales, les missions diplomatiques et les centres consulaires du Royaume du Maroc ont œuvré d’arrache-pied pour apporter un soutien et une assistance prioritaires et nécessaires dans ces circonstances exceptionnelles, à travers un ensemble de mesures urgentes.

– Parmi ces mesures, figurent la création de cellules chargées de suivre la situation des Marocains bloqués à l’étranger, au niveau de l’administration centrale, des missions diplomatiques et des centres consulaires, mobilisées 7/7 et 24/24, et la mise à disponibilité d’un logement pour ceux qui ne peuvent pas couvrir les frais de leur séjour.

– Toutes les initiatives prises par le gouvernement dans cette période exceptionnelle sont destinées principalement aux catégories vulnérables et aux groupes et entreprises les plus touchés selon une perspective solidaire.

