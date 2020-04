Covid-19: ce qu’il faut retenir de l’intervention d’El Othmani à la 2ème Chambre

Voici les principaux points de la réponse du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, lors de la séance mensuelle des questions de politique générale à la Chambre des conseillers, consacrée ce mardi à “la réalité et les perspectives de la lutte contre les répercussions du coronavirus” :

– La situation épidémiologique au Maroc demeure “maîtrisée” malgré la hausse ces derniers jours du nombre de contaminations;

– La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai s’est avérée nécessaire pour endiguer la propagation de l’épidémie et maintenir la situation sous contrôle;

– 47 établissements hospitaliers ont été réservés aux patients atteints de Covid-19, dotés de 1.826 lits dans une première phase, une capacité qui devrait être renforcée en cas de nécessité dans toutes les régions;

– 1.214 lits de réanimation ont été mobilisés dans les hôpitaux publics, dont 371 lits dans les CHU;

– Les cliniques privées ont consacré 504 lits de réanimation supplémentaires avec tous les équipements nécessaires, et mis à disposition une équipe médicale composée de 985 médecins;

– Un total de 177 hôtels et unités touristiques dans 38 villes avec une capacité d’accueil de 7.600 lits, ont logé les cas suspects d’infection dans le cadre du confinement et certains professionnels de la santé et de la sécurité;

– Les équipes pédagogiques ont produit plus de cours en vidéo et de contenus numériques sous l’état d’urgence sanitaire qu’au cours de dix ans;

– En matière d’éducation nationale, la plateforme numérique “TelmidTice” d’enseignement à distance a offert un total de 4.500 contenus numériques aux élèves de tous les niveaux scolaires;

– 71 leçons diffusées quotidiennement, avec un total de 1.931 cours dispensés jusqu’au 19 avril sur quatre chaînes TV nationales;

– Jusqu’au 7 avril, 8.836 classes virtuelles et 83.356 séances de formation professionnelle à distance ont été créées, soit 228.946 heures réalisées, dans le cadre du dispositif de formation à distance lancé par l’OFPPT;

– Au moins 6.230 personnes en situation de rue ont été prises en charge par les services d’assistance sociale au sein des centres d’accueil alors que 1.699 autres ont pu rejoindre leurs familles;

– Les efforts se focalisent désormais sur l’élaboration d’une approche proactive et des projections pour relancer l’économie nationale.

M.S. (avec MAP)