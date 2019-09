Cour des comptes: le rapport “noir” fait réagir un syndicat

Après la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, pour le compte de l’année 2018, qualifié de ” noir” par tous les observateurs, le Syndicat national de l’enseignement appelle à la poursuite judiciaire des “corrompus”.

Le communiqué de la centrale syndicale, dont Le Site info détient copie, affirme que de graves dysfonctionnement ont entaché, et entachent toujours, le secteur et ont été l’objet de rapports accablants de La Cour des comptes.Mais sans en donner plus de détails et d’éclaircissements sur leurs méfaits.

Par ailleurs le Syndicat national de l’enseignement pointe l’anarchie et l’improvisation manifeste qui ont gâché l’actuelle rentrée scolaire. En sus de cela, les mesures prises unilatéralement, le nombre de circulaires à tout vent, la marginalisation de l’action syndicaliste et l’absence de dialogue constructif, ont caractérisé cette rentrée 2019-2020, regrette ledit communiqué.

L.A.