Coronavirus: un dirigeant RNIste s’insurge contre les “excès” du PJD

Mustapha Baitas, ténor du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a adressé des critiques acerbes au Parti de la Justice et du Développement (PJD). En cause, le meeting populaire qu’a récemment organisé le parti islamiste à la ville de Laâyoune, capitale des provinces du Sud du Royaume.

Le dirigeant du parti de la Colombe a ainsi sévèrement apostrophé El Othmani et les autres PJDistes: “Au temps du coronavirus et de la sécheresse, j’ai vu des tables luxurieuses avec toutes nourritures terrestres diverses et savoureuses. Et je me suis rappelé qui nous avait accusés d’être des dilapidateurs, un certain automne!”.

Par ailleurs, ce meeting populaire du parti de la Lampe, à Laâyoune, avait soulevé plusieurs interrogations et suscité maintes objections. Et ce, surtout après la décision du ministère de l’Intérieur d’interdire rassemblements, manifestations culturelles et rencontres sportives avec public.

De son côté, le secrétaire général adjoint du PJD avait auparavant déclaré à Le Site Info que seuls 600 personnes allaient participer au meeting, tout en précisant que “le communiqué de l’Intérieur est on ne peut plus clair”.

Slimane Amrani a également rappelé que le Département de Laftit n’a interdit que les rassemblements de 1000 personnes et plus.

A.Z.