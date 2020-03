Coronavirus: ni voyages, ni déplacements pour les parlementaires

Le Parlement marocain, avec ses deux Chambres, a décidé l’annulation de tous les voyages à l’étranger des élus de la Nation. Il s’agit des déplacements hors du territoire national, initialement prévus en mars et au mois d’avril prochain et ce, à cause du Covid-19, bien sûr.

C’est ainsi que des déplacements de députés, programmés à destination de pays d’Europe et d’Amérique Latine, ainsi que d’Afrique, et entrant dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ont été purement et simplement annulés. Ceci, à cause de la propagation du nouveau coronavirus de par le monde et dans le souci de veiller à la sécurité des députés marocains.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi soir, le 6ème cas de coronavirus enregistré au Maroc. Il s’agit d’une ressortissante française d’origine sénégalaise âgée de 64 ans, qui est arrivée à Fès jeudi 5 mars en provenance de France.

Selon le département d’Aït Taleb, la patiente, qui souffre d’une maladie chronique, a présenté des symptômes respiratoires le samedi 7 mars, avant de se rendre dans un établissement hospitalier où elle a été prise en charge par un staff médical spécialisé qui a soupçonné une contamination au coronavirus.

L.A. (avec N.L.)