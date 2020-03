Coronavirus: le RNI a pris une décision

Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a annoncé vendredi la suspension de son programme “100 jours 100 villes” à cause du coronavirus.

Dans un communiqué, le parti inscrit cette décision dans le cadre des mesures de prévention prises contre le virus et du souci de la formation à protéger la santé des citoyens qui participent aux rassemblements tenus dans les différentes régions du Royaume. La formation de la Colombe affirme suivre avec “grand intérêt” la situation sanitaire dans le Royaume ainsi que les mesures prises par le comité de pilotage national, indiquant que la date de la reprise du programme sera annoncée dans les prochains jours, quand les conditions le permettent.

Le parti assure qu’il poursuivra “sa politique d’écoute et de communication” et continuera à recevoir les propositions et les suggestions de la population des villes où le programme devait faire escale, à travers la plateforme dédiée à cette fin.

Lancé en nombre dernier, le programme, qui a effectué cinquante-huit étapes, vise à rassembler les recommandations des diverses composantes du parti dans plusieurs villes pour définir les priorités et les besoins de chacune.

S.L. (avec MAP)