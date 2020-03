Coronavirus: ce qui est prévu pour l’éducation nationale

Le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi a affirmé, dimanche à Rabat, que toutes les mesures ont été prises pour garantir la continuité pédagogique et la réussite des cours à distance.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite à un ensemble de centre chargés de la préparation et de la retransmission des cours, M. Amzazi a précisé que la continuité pédagogique à travers le portail électronique “TelmideTICE” sera un lien entre les établissements d’enseignement, l’enseignant et l’élève à son domicile. Le ministre a poursuivi que la continuité pédagogique sera, également, assurée pour les familles ne disposant pas d’ordinateur et n’ayant pas accès à internet, à travers la chaîne TV Arrabia, précisant que le ministère travaille avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour la diffusion de ces cours. La priorité a été attribuée aux élèves des niveaux de première et de deuxième année baccalauréat, de troisième année collège et de sixième année primaire, a indiqué le responsable, soulignant que le ministère travaille afin de généraliser cette expérience à tous les niveaux d’enseignement. Le ministre a relevé la dynamique et l’adhésion des cadres pédagogiques et administratifs qui ont accumulé une expérience en matière de production numérique, assurant que le ministère dispose de contenus riches en cours de production. Il a appelé, à cette occasion, les familles à encadrer cette opération au niveau des foyers pour que l’élève se sente en situation d’étude et non en vacances. Le ministère avait annoncé vendredi sa décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre les cours au niveau de toutes les classes et de tous les cycles à partir de lundi, précisant qu’il ne s’agit pas de vacances scolaires exceptionnelles et que les cours en présentiel seront substitués par des cours à distance. Le ministère a également informé samedi que les plateformes éducatives et que les programmes numériques qui circulent sur les réseaux sociaux autres que ceux officiellement annoncés pas lui ne doivent pas être pris en compte. La décision de suspendre les cours s’inscrit dans le cadre des mesures préventives pour garantir la santés et élèves, des enseignants, des cadres administratifs et de tous les citoyens contre la propagation du Coronavirus.