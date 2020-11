Consulat marocain à Valence: la société civile espagnole soutient le Maroc

La ferme condamnation par le gouvernement espagnol de l’attaque perpétrée par des éléments du polisario contre le Consulat général du Maroc à Valence a été largement soutenue par la société civile espagnole, rapporte le magazine espagnol Atalayar.

« Outre les protestations émanant des partis politiques et des associations, la société civile s’est également associée à la condamnation de cet acte de vandalisme qui remet en cause les principes fondamentaux des relations politiques et diplomatiques entre les États», souligne la revue spécialisée dans les affaires du Maghreb.

Dans ce sens, le Club des Amis du Maroc en Espagne, une organisation de la société civile composée d’une centaine d’intellectuels, d’universitaires, de professionnels, de journalistes, d’hommes d’affaires et d’hommes politiques de tous les secteurs, a déploré que les agissements commis par les nervis du polisario devant le Consulat général du Maroc à Valence constituent «une violation de l’intégrité et de la dignité du siège consulaire et portent gravement atteinte aux principes et aux valeurs des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires», fait noter la publication.

Présidé par le socialiste Pedro Bofill, le Club a demandé, au nom des composantes de la société civile espagnole, une clarification des faits et l’adoption de mesures appropriées pour assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabilité des missions diplomatiques accréditées en Espagne, souligne « Atalayar ».

