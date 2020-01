Conseil national du PJD : ce qu’il faut retenir

Le Conseil national du Parti de la Justice et du développement (PJD) a tenu sa session ordinaire samedi à Salé.

A cette occasion, le secrétaire général du PJD, Saad Dine El Otmani a souligné que cette session se déroule après une année qui a été marquée par des évolutions très significatives sur la scène politique nationale.

Le parti est appelé donc, selon lui, à interagir avec les mutations actuelles et à assumer pleinement ses responsabilités politiques, en direction notamment des citoyens et leurs attentes sociales et économiques.

La session du conseil national coïncide, a-t-il dit, avec le 76ème anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance en 1944, une grande épopée dans la lutte nationale pour l’indépendance et une leçon de patriotisme faite de communion et de liens profonds entre le Trône et le peuple.

Par ailleurs, le secrétaire général a souligné qu’à travers le dialogue interne, force est de constater que le défi le plus sérieux face à la réforme politique se résume dans la fragilité des structures de médiation et la faiblesse de l’encadrement politique, couplées aux attentes citoyennes de plus en plus grandes et aux mutations socio-démographiques rapides.

Il a en outre assuré que le nombre de diplômés durant la dernière décennie a triplé dans un contexte marqué par la forte montée des nouvelles technologies et des médias sociaux, devenus des espaces d’influence, d’orientation et de mobilisation.

Le choix démocratique, avec ses prérequis en termes politique et des droits de l’Homme, est devenu l’une des constantes constitutionnelles et fondamentales du Royaume, a-t-il fait observer,

Le président du Conseil national du PJD, Driss El Azami El Idrissi, a de son côté relevé que la session offre l’opportunité de se pencher sur l’évaluation des performances du parti sur le plan de l’interaction et de l’encadrement des citoyens, mais aussi au sein du gouvernement et des collectivités territoriales.

L’accent sera mis en outre sur la vie interne du parti par le biais de l’examen et de l’approbation des programmes et du budget du PJD pour 2020, ainsi que la modification de certaines dispositions relatives à son règlement interne, a-t-il ajouté.

Au programme de cette session de deux jours la tenue des réunions des commissions permanentes du Conseil national, consacrées notamment au projet de programme du parti pour l’année 2020, ainsi que les documents, propositions et recommandations émanant de chaque commission.

(avec MAP)