Conseil de gouvernement: ce qui est prévu

Il sera également procédé à l’examen de deux conventions de coopération entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Burkina Faso, signées à Ouagadougou le 3 septembre dernier, la première relative à la coopération judiciaire en matières civile, commerciale et administrative, et la deuxième à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’à l’adoption de trois projets de loi portant approbations de ces conventions, conclut le communiqué.

