Congrès extraordinaire du RNI: ce qu’il faut retenir

Le congrès national extraordinaire du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a adopté, samedi à la majorité, l’extension de ses pouvoirs par un amendement du paragraphe 2 de l’article 33 des statuts du parti.

Selon un communiqué du RNI, le congrès a également approuvé cet article amendé afin de prolonger le mandat de tous les organes et instances du parti que ce soit à l’échelle nationale ou régionale, comme le stipule l’article 10 des statuts du parti et ce à partir de la date de prolongation et pour une période ne dépassant pas six mois après la date de l’annonce des résultats des élections générales.

Le congrès tenu en visioconférence a été également marqué par un exposé politique présenté par le président du RNI, Aziz Akhannouch, portant notamment sur les défis majeurs du Royaume, soulignant que l’organisation de ce congrès extraordinaire en cette conjoncture actuelle intervient en pleine conformité avec les lois organiques du parti qui offrent la possibilité de se réunir à distance compte tenu des circonstances exceptionnelles imposées par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Le parti a, par ailleurs, réitéré à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, sa mobilisation constante derrière le roi Mohammed VI, pour faire face à toutes les manœuvres désespérées des autres parties en ce qui concerne l’intégrité territoriale du Royaume.

S.L.