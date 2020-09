Congrès extraordinaire du PJD à l’horizon

A l’approche des élections, de plus en plus de voix s’élèvent au sein du Parti de la Justice et du Développement pour demander la tenue d’un congrès extraordinaire du parti, plus de 330 ayant signé la pétition portée par le courant « critique et évaluation ».

Selon le comité de coordination de cette initiative qui prône un congrès extraordinaire du parti de la Lampe, dont le secrétaire général dirige le gouvernement, les signataires incluent des membres influents du parti, dont des membres du conseil national et du comité central de la jeunesse et des leaders régionaux.

Dans un communiqué dont Le Site info a reçu une copie, les initiateurs de cette pétition se sont dits satisfaits de l’inclusion de leur proposition dans l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil et demandent que le temps nécessaire soit imparti à un examen « courageux et franc » de cette question. Le mémorandum a en outre remercié le président et les membres du Conseil national pour leur réaction positive à l’initiative et s’est félicité du sérieux dont a fait montre le Conseil qui a tenu une séance consacrée à l’initiative … et du comportement noble et civilisé du directeur général du parti, Abdelhaq Larbi qui a fourni des explications et des excuses pour les circonstances dans lesquelles on a refusé de réceptionner le mémorandum au siège du parti.

On avait initialement refusé de réceptionner le mémorandum de ce groupe de militants qui demandent l’organisation d’un congrès extraordinaire du parti pour choisir de nouveaux dirigeants en prévision des prochaines échéances électorales.

S.Z.