Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président irakien, Barham Saleh, suite au naufrage d’un bac touristique sur le fleuve Tigre à Mossoul, ayant fait plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec grande affliction la triste nouvelle du naufrage d’un bac touristique sur le fleuve Tigre à Mossoul, ayant fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président Saleh et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple irakien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’accueillir les victimes en Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et consolation au président irakien et aux proches des victimes.

S.L. (avec MAP)