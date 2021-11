Condoléances du roi Mohammed VI au président de la Sierra Leone

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de sympathie au Président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, suite à l’explosion tragique survenue dans la capitale Freetown.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde tristesse la nouvelle de cette explosion tragique, survenue à Freetown et qui a malheureusement fait plusieurs victimes, que leurs âmes reposent en paix.

Le Roi a également exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et a adressé au Président sierra léonais, aux familles des victimes et au peuple frère de la Sierra Leone, Ses profondes condoléances et l’expression de Sa sympathie la plus sincère.

BF