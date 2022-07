Condoléances du roi Mohammed VI au président angolais

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de l’Angola, João Lourenço, suite au décès de l’ancien chef de l’État, José Eduardo dos Santos.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancien président angolais, « qu’il repose en paix ».

Le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses sincères condoléances et Sa profonde sympathie à la famille éplorée du défunt et à l’ensemble du peuple angolais.

OE