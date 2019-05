Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République démocratique fédérale d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, suite au décès de l’ancien chef d’État éthiopien, Negasso Gidada.

Dans ce message, le Souverain exprime à Sahle-Work Zewde et, à travers elle, à la famille du défunt et au peuple éthiopien, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

S.L. (avec MAP)