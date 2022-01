Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Wajih Hassan Ali Kassem

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’ancien ambassadeur de la Palestine au Maroc, feu Wajih Hassan Ali Kassem.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès de Wajih Hassan Ali Kassem, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis. En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’à ses amis, tant au Maroc, son deuxième pays, qu’en Palestine sœur, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’une personnalité qui a, tout au long de son parcours diplomatique et de militantisme distingué, éprouvé beaucoup d’estime et d’admiration pour le Maroc et dédié ses efforts au service des relations de fraternité solide liant les peuples marocain et palestinien.

SM le Roi implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à sa Patrie et à son peuple, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

OE